Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправился на Чукотку

Плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» отправился из Мурманска на Чукотку, в город Певек, где он и будет базироваться. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщило ТАСС.

«Академик Ломоносов» является первым и пока единственным плавающим энергоблоком в мире. Длина его составляет 140 метров, ширина — 30, а водоизмещение превышает 20 тыс. тонн. ПЭБ имеет два реактора КЛТ-40С, способных производить до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии. Этого хватит, чтобы снабдить электроэнергией город со стотысячным населением.

ПАТЭС в перспективе должна на Чукотке заменить выводимые из эксплуатации генерирующие мощности Чаун-Билибинского энергоузла — Чаунскую ТЭЦ в Певеке и Билибинскую АЭС в Билибино.

Ожидается, что ПЭБ станет одним из ключевых элементов инфраструктуры в рамках программы развития Северного морского пути.

Плавучую АЭС сооружали на площадке «Атомфлот» в Мурманске. Она прошла все испытания в полном объеме и успешно подтвердила свои характеристики.

В конце июня «Росэнергоатом» получил лицензию Ростехнадзора на эксплуатацию ядерной установки плавучего энергоблока сроком на 10 лет — до 2029 года.