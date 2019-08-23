Прямой эфир

Путин поручил подготовить ответ на ракетные испытания США

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны и Министерству иностранных дел провести анализ уровня угрозы и ответить симметрично на проведенные в Соединенных Штатах испытания крылатой ракеты наземного базирования, которая была запрещена до прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом он заявил в пятницу, 23 августа, в ходе совещания с членами Совета Безопасности России.

Двое в лодке: лидеры РФ и Финляндии обсудили ракетный запуск США
Владимир Путин выразил озабоченность активностью Вашингтона после выхода из ДРСМД

«Обращает на себя внимание, что испытания ракеты с запрещенными по этому Договору характеристиками состоялись всего лишь через 16 дней после завершения инициированной Вашингтоном процедуры денонсации указанного Договора. И очевидно, что оно не было импровизацией, а стало очередным звеном в цепи давно планировавшихся и осуществлявшихся ранее мероприятий», — сказал российский лидер.

При этом он добавил, что Россия не намерена вступать в гонку вооружений и готова к конструктивному диалогу с Соединенными Штатами для укрепления международной безопасности.

22 августа по инициативе России было проведено заседание в Совете Безопасности ООН из-за американских ракетных испытаний, которые Пентагон провел 19 августа.

В тот день Штаты испытали крылатую ракету наземного базирования в неядерном оснащении, запрещенной ДРСМД, который не позволял США и России иметь и производить ракеты дальностью от 500 до 5,5 тыс. км.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года, обвинив Россию в нарушении соглашения. Глава Белого дома при этом заявил, что хочет заключить новую сделку — при участии Китая.

Москва не раз опровергала обвинения американской стороны. В ответ на действия Вашингтона Россия также решила приостановить выполнение условий соглашения. В результате ДРСМД утратил силу со 2 августа 2019 года по инициативе США.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Совфеде обвинили США в попытке вернуть однополярный мир
США обвинили Россию в намерении нарастить ядерный потенциал

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019