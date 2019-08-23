Путин поручил подготовить ответ на ракетные испытания США

Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны и Министерству иностранных дел провести анализ уровня угрозы и ответить симметрично на проведенные в Соединенных Штатах испытания крылатой ракеты наземного базирования, которая была запрещена до прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом он заявил в пятницу, 23 августа, в ходе совещания с членами Совета Безопасности России.

«Обращает на себя внимание, что испытания ракеты с запрещенными по этому Договору характеристиками состоялись всего лишь через 16 дней после завершения инициированной Вашингтоном процедуры денонсации указанного Договора. И очевидно, что оно не было импровизацией, а стало очередным звеном в цепи давно планировавшихся и осуществлявшихся ранее мероприятий», — сказал российский лидер.

При этом он добавил, что Россия не намерена вступать в гонку вооружений и готова к конструктивному диалогу с Соединенными Штатами для укрепления международной безопасности.

22 августа по инициативе России было проведено заседание в Совете Безопасности ООН из-за американских ракетных испытаний, которые Пентагон провел 19 августа.

В тот день Штаты испытали крылатую ракету наземного базирования в неядерном оснащении, запрещенной ДРСМД, который не позволял США и России иметь и производить ракеты дальностью от 500 до 5,5 тыс. км.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года, обвинив Россию в нарушении соглашения. Глава Белого дома при этом заявил, что хочет заключить новую сделку — при участии Китая.

Москва не раз опровергала обвинения американской стороны. В ответ на действия Вашингтона Россия также решила приостановить выполнение условий соглашения. В результате ДРСМД утратил силу со 2 августа 2019 года по инициативе США.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.