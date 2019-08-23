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Рабочую группу по воронежскому метро создали в областном правительстве

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В правительстве Воронежской области создана рабочая группа для координирования мероприятий по созданию скоростного рельсового транспорта в столице региона. Ее возглавил замгубернатора Виталий Шабалатов.

Участники группы будут готовить предложения по документам стратегического и территориального планирования, по программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, а также согласовывать действия при реализации, анализировать и оценивать ее ход. Их решения будут носить рекомендательный характер, отмечает ИА «Абирег».

Подготовкой к проектированию воронежского метро занимается управление по развитию легкорельсового транспорта в составе Агентства по инновациям и развитию. В мае сообщалось, что концессионером может стать турецкая компания «Ичташ». Ожидается, что ее вложения составят не менее 10 млрд рублей.

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