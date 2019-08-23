Мосбиржа остановила своповые сделки с зерном из-за хищений

Московская биржа временно прекратила все сделки своп с зерном. Причиной стало хищение из ответственных хранилищ его запасов, являющихся обеспечением по сделкам, сообщает ТАСС в пятницу, 23 августа.

По словам финансового директора Мосбиржи Максима Лапина, в данный момент все операции по своп на зерновом рынке свернуты, хотя еще весной обсуждалось проведение летних и осенних свопов.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Предварительно объем похищенного составляет несколько сотен тысяч тонн. Мосбиржа подала документы на возмещение убытков и иски о банкротстве контрагентов.

«Мы решили вопросы по хранению зерна: минимизированы складские остатки, которые на нас были записаны, сейчас мы применяем инструменты восстановления», — заявил Лапин.

Как пишут «Ведомости», весной 2019 года Мосбиржа уже сталкивалась с подобной проблемой. В апреле была выявлена недостача зерна на элеваторах в нескольких регионах. После этого требования к аккредитации элеваторов пришлось ужесточить. Своповые сделки в весенний период приостановлены не были.