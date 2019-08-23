Прямой эфир

Мосбиржа остановила своповые сделки с зерном из-за хищений

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московская биржа временно прекратила все сделки своп с зерном. Причиной стало хищение из ответственных хранилищ его запасов, являющихся обеспечением по сделкам, сообщает ТАСС в пятницу, 23 августа.

По словам финансового директора Мосбиржи Максима Лапина, в данный момент все операции по своп на зерновом рынке свернуты, хотя еще весной обсуждалось проведение летних и осенних свопов.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Предварительно объем похищенного составляет несколько сотен тысяч тонн. Мосбиржа подала документы на возмещение убытков и иски о банкротстве контрагентов.

«Мы решили вопросы по хранению зерна: минимизированы складские остатки, которые на нас были записаны, сейчас мы применяем инструменты восстановления», — заявил Лапин.

Как пишут «Ведомости», весной 2019 года Мосбиржа уже сталкивалась с подобной проблемой. В апреле была выявлена недостача зерна на элеваторах в нескольких регионах. После этого требования к аккредитации элеваторов пришлось ужесточить. Своповые сделки в весенний период приостановлены не были.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
На Московской бирже стал доступен ETF на KASE

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019