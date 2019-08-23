Началась подготовка к Восточному экономическому форуму

Малый и средний бизнес должны стать драйвером развития Дальнего Востока, сошлись во мнении участники пресс-конференции в рамках подготовки к Восточному экономическому форуму. Для этого предпринимателям нужны благоприятный инвестиционный климат и преференции. Пятый Восточный экономический форум пройдет с 4 по 6 сентября. Во Владивостоке соберутся бизнесмены и политики из десятков стран мира.