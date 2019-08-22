Квест по избирательному праву организовали в Рязанской области

С 1 по 25 сентября в Рязанской области пройдёт квест для молодёжи по избирательному праву «Надо просто сделать выбор». Проект утвердили на заседании Избирательной комиссии региона.

В игре смогут принять участие желающие в возрасте от 18 до 25 лет. Для этого нужно будет зарегистрироваться на сайте и выполнить 10 заданий. Победители получат денежные призы, отмечает РИА «7 новостей».

На заседании утвердили назначение Елены Фоминой. Она станет членом территориальной избирательной комиссии Ермишинского района с правом решающего голоса.