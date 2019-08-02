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Организаторы квеста в Новоуральске незаконно заняли убежище

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Прокуратура Свердловской области выявила нарушения в работе организаций, устраивающих игровые квесты в Екатеринбурге и Новоуральске. Всего в регионе действуют 25 таких команд.

В Новоуральске при проверке нашли квест-комнату, которую оборудовали в подвале жилого дома. Помещение имеет статус убежища, кроме того, организаторы не предоставили разрешительные документы на проведение там мероприятий. В Екатеринбурге возбуждено административное дело за нарушение противопожарной безопасности на квесте. Также не соблюдался закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», отмечает Tagilcity.ru.

С начала года о случаях, когда игроки квестов получили увечья, в СМИ писали более пяти раз: 17-летняя девушка из Рыбинска лишилась глаза, уфимка споткнулась в темноте и поехала в травмпункт зашивать рассеченный лоб, жительница Новосибирска упала с лестницы и сломала ногу, для одного москвича падение с высоты в батут с поролоном закончилось травмой позвоночника, другой вышел из комнаты с пробитой головой.

В РФ квесты по-прежнему открывают практически в каждом свободном подвале или промзоне. Только в Москве находится свыше таких 500 организаций.

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