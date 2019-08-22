В северной столице пришвартовалась «чёрная жемчужина»

В Петербург прибыла самая большая в мире парусная яхта Black Pearl. Стомость роскошного судна — €250 миллионов, в пересчете на рубли — больше 18 миллиардов. Особенность проекта –использование альтернативных источников энергии. Владеле яхты — бизнесмен Олег Бурлаков сам участвовал в создании Black Pearl. Яхту предприниматель планирует сдавать в чартер. В списке Forbes среди самых богатых россиян Бурлаков занимает 158 место. Его состояние оценивают в $650 миллионов.