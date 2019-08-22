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Актеров «Коляда-театра» избили в Екатеринбурге

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Неизвестные избили в Екатеринбурге актеров «Коляда-театра» Тараса Поддубного и Мурада Хабимлекова. Инцидент произошел вечером 21 августа. Об этом сообщил Поддубный.

По его словам, на актеров напали, когда они вышли из театра около 22:00 (20:00 мск).

«Толпа молодых людей подошла к нам, возникла потасовка. Нас было пять человек, их — в два раза больше. Они были очень агрессивные, явно невменяемые», — цитирует его ТАСС.

По его словам, после драки нападавшие скрылись.

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу заявили, что в полицию ночью поступило заявление о нападении от пострадавших. Отмечается, что правоохранители проводят проверку.

В августе прошлого года сообщалось, что неизвестные напали на актера Сергея Пахомова в Железногорске и ударили его по лицу железным прутом.

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