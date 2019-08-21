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Памятник металлургу Павлу Мочалову установят осенью в Самаре

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил крупнейшее предприятие в России по производству алюминиевых изделий АО «Арконик СМЗ». После осмотра производственных цехов он встретился с руководством и ветеранами завода – Иваном Житченко и Максимом Оводенко. Участие в совещании приняла и глава Самары Елена Лапушкина. Стороны обсудили вопросы благоустройства проспекта Металлургов, а также установки памятника легендарному металлургу Павлу Мочалову.

Новая скульптура появится осенью около Дворца культуры металлургов. Перед этим на проспекте уложат новый асфальт, установят малые архитектурные формы, высадят деревья и кустарники. Фасады зданий также приведут в порядок, пишет НИА «Самара».

«Мы восстанавливаем уникальный облик района, созданного заводом по инициативе его руководителя, Павла Петровича Мочалова. К этой работе необходимо подходить крайне ответственно», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Напомним, по инициативе Павла Мочалова был проведена коренная реконструкция Куйбышевского завода, позволившая увеличить выпуск продукции на существующих площадях, не увеличивая численности работающих, а за счет повышения производительности труда. В 1966—1970 годах был депутатом Верховного Совета СССР. В 1971 году Мочалов получил звание Героя Социалистического Труда.

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