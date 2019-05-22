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Святыни в селе Ташла Самарской области объединят в единый маршрут

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в селе Ташла Ставропольского района обсудил с митрополитом Самарским и Тольяттинским Сергием развитие Троицкого монастыря и святого источника, к которому приезжают паломники со всей страны.

В проекте архитектора Ирины Фишман сделан упор на объединение всех объектов в единый маршрут и разработку узнаваемого туристического бренда региона. Планируется расширение и благоустройство пешеходных дорожек между монастырем, источником и храмом в Мусорке. Предполагается организация парковок, разделение пешеходных и транспортных потоков, создание понятной системы навигации. Об этом информирует НИА «Самара». Дмитрий Азаров поручил минстрою Самарской области совместно с представителями епархии доработать концепцию с учетом пожеланий и потребностей паломников.

Согласно преданиям, во времена революции образ чудотворной иконы Божьей Матери явился уроженке села Ташла Екатерине Чугуновой. В оврагах нашли саму икону, которая затем получила название «Избавительница от бед». А на том месте появился родник, вода из которого до сих пор считается целебной. Икону Богоматери «Избавительница от бед» перенесли в храм, где с ее появлением стали отмечать чудеса выздоровления тяжелобольных.

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