«Чайф» анонсировал выпуск нового альбома

Российская рок-группа «Чайф» анонсировала выпуск нового альбома до конца 2019 года. Об этом 21 августа сообщает НСН.

По словам основателя и лидера коллектива Владимира Шахрина, грядущий альбом будет классического винилового формата.

«Весь альбом уже готов. Это — девять песен, виниловый формат, где-то 42–44 минут. На виниловом носителе он тоже выйдет», — рассказал музыкант.

Он также отметил, что поклонники уже могли слышать некоторые композиции с еще не вышедшей пока пластинки. В частности, песню «Все девушки Бонда».

В июне рок-музыкант Владимир Шахрин рассказал «Известиям» о выборе названия группы «Чайф». По его словам, на репетициях в далеком 1983 году музыканты заваривали чай в кофеварке и между собой называли это «чайфом», совмещая слова «кайф» и «чай».