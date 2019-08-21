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«Чайф» анонсировал выпуск нового альбома

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Российская рок-группа «Чайф» анонсировала выпуск нового альбома до конца 2019 года. Об этом 21 августа сообщает НСН.

По словам основателя и лидера коллектива Владимира Шахрина, грядущий альбом будет классического винилового формата.

«Весь альбом уже готов. Это — девять песен, виниловый формат, где-то 42–44 минут. На виниловом носителе он тоже выйдет», — рассказал музыкант.

Он также отметил, что поклонники уже могли слышать некоторые композиции с еще не вышедшей пока пластинки. В частности, песню «Все девушки Бонда».

В июне рок-музыкант Владимир Шахрин рассказал «Известиям» о выборе названия группы «Чайф». По его словам, на репетициях в далеком 1983 году музыканты заваривали чай в кофеварке и между собой называли это «чайфом», совмещая слова «кайф» и «чай».

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