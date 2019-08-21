Антинаркотические уроки проведут в школах Владивостока

Специально обученные тренеры расскажут школьникам о вреде наркотиков во Владивостоке. Антинаркотические занятия стартуют в учебных заведениях 9 сентября.

Сбор тренеров состоялся в клубе молодежного ресурсного центра «Антресоль». Среди них есть старшеклассники и студенты колледжей. Тренеры расскажут ровесникам, как с пользой проводить свободное время, а также проведут тренинги «Наркотики: не влезать — убьет!». Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Занятия по пропаганде и обучению навыкам здорового образа жизни стартуют в школах с 9 сентября. Тренинги будут проводиться бесплатно, однако учителям необходимо заранее подать заявку.