«Яндекс» рассказал о способах поиска забытых фильмов

Чтобы вспомнить забытое название фильма, люди чаще всего забивают в поисковик содержание ключевой сцены или детали сюжета. Об этом говорится в исследовании, опубликованном компанией «Яндекс» в среду, 21 августа.

Специалисты исследовали более 30 млн запросов по теме фильмов в период с 2017 по 2019 год. После удаления дублирующихся запросов их осталось 18 млн.

Например, «Властелин колец» находят по запросу «Карлики несут кольцо в вулкан», а «Форрест Гамп» — «Человек пробежал всю Америку».

Желающие вспомнить название забытого фильма часто вводят обозначения героев (например, человек, парень, девушка), их семейное или социальное положение, профессию, национальность. Также уточняются действия, которые выполняют эти персонажи. В российском кино, по данным «Яндекса», чаще всего фигурируют «подруги» и «менты», в турецких — «невесты» и «богатые парни», в индийских — «братья» и «крокодилы». В китайском кино люди «дерутся» и «летают», в американском — «худеют», «переезжают» и «попадают в тюрьму», в советском — «пьют» и «поют».

В декабре 2018 года «Яндекс» опубликовал топ самых странных и смешных запросов, отправленных за год. Большинство из них оказались связаны с котами — «зачем человеку кот», «как вернуть расположение питомца» и «как вывезти кота в Париж».