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Парусную регату в память о Фаине Раневской проведут в Таганроге

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В Таганроге пройдет парусная регата, посвященная Фаине Раневской. Ее организуют в рамках фестиваля «Зонтичное утро». Он состоится 24 и 25 августа 2019 года.

Как уточняет RostovGazeta, мероприятия памяти актрисы, направленные на популяризацию ее творчества, пройдут на нескольких площадках в исторической части Таганрога. Откроет фестиваль красочное зонтичное шествие.

Кроме того, в городе впервые состоится офицерское собрание с участием реконструкторов, одетых в костюмы времен юности Раневской. Отдельную программу готовят и для детей.

Фаина Раневская (урожденная Фанни Фельдман) родилась в Таганроге 15 августа 1896 года. Она обучалась в Мариинской женской гимназии, окончила частную театральную студию А. Ягелло и в 1915 году переехала в Москву.

Раневская была лауреатом трех Сталинских премий, ей было присвоено звание Народной артистки СССР. Ее считают одной из величайших российских и советских актрис, «королевой второго плана».

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