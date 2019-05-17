Две новых детских сада построят в Таганроге в 2019 году

В Таганроге в 2019 году планируют завершить строительство двух новых детских садов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Ожидается, что одно из учреждений, рассчитанное на 160 воспитанников, откроется уже в июне, а второй детский сад, рассчитанный на 280 мест, заработает в сентябре. Информация об этом появилась в ходе подведения итогов социально-экономической деятельности города, пишет RostovGazeta.

Помимо этого, стало известно о сроках завершения строительства новой школы на 1,3 тыс. учеников. Школа на улице Галицкого будет достроена в декабре этого года.

В 2018 году в Таганроге удалось реализовать 25 инвестиционных проектов на общую сумму 950 млн рублей. Таким образом было создано свыше 200 новых рабочих мест.