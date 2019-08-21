Новую серию про приключения Чебурашки показали в «Артеке»

Новый мультфильм «Переезд» показали в международном детском центре. Кроме того, под руководством аниматоров артековцы сами сняли свои истории. Среди шести работ жюри фестиваля «Аниматика» определило победителей. Каждый год «Артек» собирает десятки тысяч талантливых детей со всей страны. Международный детский центр расположен в одном из красивейших мест планеты. «Артек» находится на побережье Черного моря, в 12 км от Ялты.