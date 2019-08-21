Молоко матери убило новорожденного ребенка

Прием анальгетика «Трамадола» кормящей матерью мог привести к смерти грудного младенца. Об этом рассказал британский таблоид Metro во вторник, 20 августа.

Инцидент произошел в английском городе Тинмут, графство Девон в прошлом году. По словам матери, после приема болеутоляющего она не планировала кормить дочь грудью, однако медики заключили, что ей нечего опасаться.

Педиатр Питер Флеминг не исключил связи между смертью младенца и препаратом, который мог попасть в молоко. «Думаю, не стоит принимать его во время беременности», — отметил он.

28 июня врачи больницы в Мытищах спасли 20-летнего местного жителя после того, как он принял 10 таблеток анальгетика, пытаясь вылечиться от простуды. Его доставили в тяжелом состоянии в анестезиолого-реанимационное отделение после отказа почек.