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Молоко матери убило новорожденного ребенка

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Фото: Depositphotos
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Прием анальгетика «Трамадола» кормящей матерью мог привести к смерти грудного младенца. Об этом рассказал британский таблоид Metro во вторник, 20 августа.

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Инцидент произошел в английском городе Тинмут, графство Девон в прошлом году. По словам матери, после приема болеутоляющего она не планировала кормить дочь грудью, однако медики заключили, что ей нечего опасаться.

Педиатр Питер Флеминг не исключил связи между смертью младенца и препаратом, который мог попасть в молоко. «Думаю, не стоит принимать его во время беременности», — отметил он.

28 июня врачи больницы в Мытищах спасли 20-летнего местного жителя после того, как он принял 10 таблеток анальгетика, пытаясь вылечиться от простуды. Его доставили в тяжелом состоянии в анестезиолого-реанимационное отделение после отказа почек.

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