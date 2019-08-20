Жители Мурманска выберут облик новых зон отдыха

В сквере «Аллея поколений» на улице Хлобыстова в Мурманске проходят работы по благоустройству. Здесь уже установлена современная детская площадка.

Специалисты ведут работы по обновлению игрового оборудования. Большое внимание уделено безопасности малышей. На площадке будет установлено новое тартановое покрытие, отмечает ИА «Би-порт».

Было принято решение продолжить строительство 26 небольших зеленых зон в микрорайонах. Граждане сами выберут, какой именно должна быть площадка. Сделать свой выбор можно будет в Единый день голосования, 8 сентября, на 74 счетных участках.