Прямой эфир

Жители Мурманска выберут облик новых зон отдыха

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В сквере «Аллея поколений» на улице Хлобыстова в Мурманске проходят работы по благоустройству. Здесь уже установлена современная детская площадка.

Специалисты ведут работы по обновлению игрового оборудования. Большое внимание уделено безопасности малышей. На площадке будет установлено новое тартановое покрытие, отмечает ИА «Би-порт».

Было принято решение продолжить строительство 26 небольших зеленых зон в микрорайонах. Граждане сами выберут, какой именно должна быть площадка. Сделать свой выбор можно будет в Единый день голосования, 8 сентября, на 74 счетных участках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области медведь пришел в городской парк
Природный парк «Кутса» появится в Мурманской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019