Таиланд продлил период беспошлинного въезда для туристов до апреля 2020 года
Правительство Таиланда продлило временную отмену визовых сборов для иностранных туристов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
Таким образом, визовые сборы в размере $62 для иностранных путешественников отменяются до апреля 2020 года, пишет сайт aif.ru.
Данное решение правительства Таиланда связано с желанием увеличить туристический поток в страну и придать импульс росту экономики.
Кабинет министров Таиланда в ноябре 2018 года согласился освободить туристов из 20 стран и одной территории от уплаты визового сбора в размере 2000 батов ($62) с 15 ноября по 13 января 2019 года.
Так, граждане Бутана, Андорры, Китая, Болгарии, Кипра, Эфиопии, Индии, Фиджи, Казахстана, Литвы, Латвии, Мальдив, Мальты, Папуа – Новой Гвинеи, Мавритании, Румынии, Саудовской Аравии, Тайваня, Узбекистана и Украины смогли находиться в королевстве 15 дней без оплаты визы. Позже инициативу продлили до 30 апреля.