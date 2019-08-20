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Таиланд продлил период беспошлинного въезда для туристов до апреля 2020 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
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Правительство Таиланда продлило временную отмену визовых сборов для иностранных туристов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Таким образом, визовые сборы в размере $62 для иностранных путешественников отменяются до апреля 2020 года, пишет сайт aif.ru.

Данное решение правительства Таиланда связано с желанием увеличить туристический поток в страну и придать импульс росту экономики.

Кабинет министров Таиланда в ноябре 2018 года согласился освободить туристов из 20 стран и одной территории от уплаты визового сбора в размере 2000 батов ($62) с 15 ноября по 13 января 2019 года.

Так, граждане Бутана, Андорры, Китая, Болгарии, Кипра, Эфиопии, Индии, Фиджи, Казахстана, Литвы, Латвии, Мальдив, Мальты, Папуа – Новой Гвинеи, Мавритании, Румынии, Саудовской Аравии, Тайваня, Узбекистана и Украины смогли находиться в королевстве 15 дней без оплаты визы. Позже инициативу продлили до 30 апреля.

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