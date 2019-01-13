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В Киеве начали взимать посуточный туристический сбор

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Фото: РИА Новости/Алексей Фурман
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С 2019 года в Киеве изменились принципы оплаты туристического сбора. Об этом сообщает украинское издание «Вести».

Согласно принятым Верховной радой поправкам в Налоговый кодекс, туристический сбор должны будут платить постояльцы не только отелей, но и хостелов, квартир, апартаментов и не от общей суммы проживания, а за сутки. Изменения в законодательство вступили в силу с 1 января.

Предположительно сумма сбора за сутки может составить до 0,5% от минимальной заработной платы, или 20,87 грн (49 рублей) для внутренних туристов и до 5%, или 208,65 грн (494 рубля) для иностранцев. Окончательный размер сбора должна будет принять Киевская городская рада.

Сейчас туристический сбор в Киеве составляет 1% от общей стоимости проживания туриста.

В начале января заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк заявил, что власти намерены за месяц декриминализировать обстановку на главном железнодорожном вокзале Киева. Чиновник рассказал, что за последнее время ситуация там значительно ухудшилась — в частности, кражи приобрели системный характер.

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