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Эксперты назвали самый ранний срок начала нового кризиса в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ заявили, что новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора. По словам специалистов, повлиять на это может торговая война между США и Китаем.

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«Когда на какой-то период почти наверняка замедлятся темпы роста экономик указанных стран, это мгновенно приведет к заметному снижению мировых цен на сырьевые торгуемые товары и создаст значительные трудности для основного российского экспорта», — цитирует обзор экспертов НИУ ВШЭ «Деловая активность российской промышленности в июне–июле 2019 года» «РИА Новости».

Отмечается, что это приведет к проблемам для бюджета России, ухудшит инфляционную составляющую и замедлит рост экономики вплоть до перехода в рецессию. По словам авторов доклада, в 2020–2021 годах пройдет 12 лет после последнего мирового финансово-экономического кризиса — именно этот период считается средней циклической волной, после которой в мире наблюдается кратковременная рецессия.

«Естественно, если страны из первого десятка мирового рейтинга по объемам номинального ВВП войдут в состояние экономической рецессии, а еще хуже — в финансово-экономический кризис, то это неминуемо отразится на российской экономике», — отмечается в докладе.

Эксперты напомнили, что Россия «с мировым размахом отметила предыдущий кризис» — в 2009-м падение ВВП составило 7,8%.

Торговая война между Китаем и США продолжается с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел 25-процентные пошлины на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин принял ответные меры.

С 10 мая Вашингтон в очередной раз поднял пошлины на китайскую продукцию объемом $200 млрд. Причиной стало якобы неполное выполнение властями КНР договоренностей. В ответ Пекин повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок $60 млрд. По словам американского лидера Дональда Трампа, введение пошлин на китайскую продукцию будет продолжено до тех пор, пока стороны не заключат «выгодную для всех» сделку.

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