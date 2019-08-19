Cлет казачьих поисковых отрядов состоялся на Дону

Второй ежегодный слет казачьих поисковых отрядов прошел в селе Ряженое Матвеево Курганского района Ростовской области. Мероприятие посвятили 76-й годовщине освобождения области от немецко-фашистских захватчиков.

Слет организовали казачье общество «Всевеликое войско Донское» и детско-молодежная казачья организация «Донцы», мероприятие поддержали и в областном правительстве. На открытии слета казаки почтили память павших на полях сражений Великой Отечественной войны минутой молчания. Участники конференции заслушали доклады руководителей поискового движения России, посмотрели снятые донскими казаками фильмы о военном времени.

В вестибюле сельского Дома культуры представили выставку найденных поисковиками свидетельств Великой Отечественной. Гостям мероприятия предложили попробовать угощение из настоящей полевой кухни, развернутой на площадке слета.

Новым направлением власти Ростовской области занимаются третий год, рассказал в понедельник, 19 августа, участник мероприятия, заместитель губернатора региона Михаил Корнеев. По его словам, поисковой деятельности отводится особая роль в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения.

«Это хорошо воспринимается подростками, детям очень интересно своими руками прикоснуться к оживающей на глазах истории», — добавил Корнеев.

В настоящее время в регионе действуют 22 казачьих поисковых отряда, общей численностью 250 человек и количество их участников увеличивается. Во втором слете казачьих поисковых отрядов приняли участие, в частности, семьдесят пять воспитанников молодежной казачьей организации «Донцы».

Усилиями поисковиков обнаружены останки 36 бойцов, погибших на территории донского края. В сентябре на Самбекских высотах пройдет их перезахоронение.

«Ежегодный слет поисковых отрядов уже успел стать доброй традицией. В рамках этих мероприятий мы обязательно проводим конференцию для того чтобы командиры и члены поисковых отрядов могли обменяться опытом, рассказать о результатах экспедиций, а молодые учились и брали пример со старших товарищей», — подчеркнул Корнеев.

В дальнейшем власти Ростовской области будут учить подростков работать с архивами, проводить встречи с ветеранами и историками.

С 2017 года в рамках организации «Донцы» действует одноименной казачье поисково-краеведческое объединение, в работе которого участвуют 128 несовершеннолетних и 124 взрослых казака.

В 2019 году в Куйбышевском, Сальском, Матвеево-Курганском, Родионово-Несветаевском, Багаевском, Егорлыкском, Шолоховском районах Ростовской области в весенне-летний период прошли «Казачьи Вахты Памяти».

В июле пропавший в ноябре 1941 году бомбардировщик ДБ-3 Морской авиации Тихоокеанского флота был обнаружен в Приморье. Об этом в своем Instagram сообщило поисковое объединение «АвиаПоиск».