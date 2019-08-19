Клиенты Газпромбанка смогут оформить кредит за пять минут

Газпромбанк запустил выдачу потребительских кредитов без посещения банковского отделения. Как сообщается в пресс-релизе финансовой организации, поступившем «Известиям», с 19 августа клиенты смогут подать заявку в мобильном приложении, а оформление кредита займет не более пяти минут.

После одобрения кредита деньги поступят на счет, указанный при подаче заявки. Ежемесячные платежи по займу также можно будет внести дистанционно. На данный момент услуга доступна для зарплатных клиентов банка, но в ближайшем будущем ей смогут воспользоваться все клиенты.

Первый вице-президент Газпромбанка Алексей Попович отметил, что сегодня определяющим фактором успеха в розничном бизнесе является удобство получения банковских сервисов.

«Понимая это, мы постоянно стремимся к максимальному упрощению клиентских путей во всех продуктовых линейках и сокращению сроков предоставления услуг», — подчеркнул он.

В начале июля Газпромбанк объявил о запуске умной карты. Ее основное преимущество в том, что клиенту не нужно выбирать категорию начисления кэшбэка, она сама подстраивается под его нужды, чтобы обеспечить максимальную выгоду.

Весной Газпромбанк также объявил о запуске премиального пакета услуг «Газпромбанк. Премиум». Он предусматривает выпуск премиальной карты с опцией на выбор. Изначально сообщалось, что это может быть начисление до 5 миль за каждые 100 рублей по любым покупкам и до 11 миль за покупки на специальном сайте «Газпромбанк Travel». Теперь же пакет услуг доступен с опцией «Умный кэшбэк».

Газпромбанк входит в тройку лидеров российского банковского сектора. На сегодняшний день, его клиентами являются более 5 млн человек.