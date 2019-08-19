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Суд признал «Союз славянских сил Руси» экстремистской организацией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Верховный суд Республики Коми признал экстремистской организацией межрегиональное общественное объединение «Союз славянских сил Руси». Об этом 19 августа рассказали в пресс-службе суда.

«16 августа 2019 года вступило в законную силу решение Верховного суда Республики Коми о признании межрегионального общественного объединения «Союз славянских сил Руси» (другие наименования «Союз Советских Социалистических Республик», «СССР») экстремистской организацией», — говорится в сообщении и уточняется, что отныне ее деятельность запрещена на территории РФ.

Как сообщает «Интерфакс», объединение было создано в 2010 году москвичом Сергеем Тараскиным. Идеологией «Союза славянских сил Руси» стала убежденность в том, что СССР никогда не распадался, из-за чего действующую в России власть необходимо признать нелегитимной.

6 августа стало известно, что в Красноярске пресекли собрания запрещенной в РФ религиозной организации «Свидетели Иеговы», двое адептов которой занимались вербовкой новых последователей.

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