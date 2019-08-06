Собрания «Свидетелей Иеговы» пресекли в Красноярске

Сотрудники полиции Красноярска задержали адептов запрещенной в РФ религиозной организации «Свидетели Иеговы». 45-летняя женщина и 62-летний мужчина занимались вербовкой новых последователей, а также проводили собрания и обучение у себя дома.

Возбуждено уголовное дело о вовлечении жителей в деятельность экстремистской организации. Расследование дела продолжается, отмечает ИА KrasnoyarskMedia.

Как стало известно в июле, в Брянской области пресечена деятельность организации «Свидетели Иеговы», которая признана экстремистской в России. Двух членов секты задержала полиция. Во время обысков изъято большое количество религиозной литературы, электронные носители информации, компьютеры и пожертвования.