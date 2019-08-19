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Московские библиотеки начнут оборудовать умными полками в 2020 году

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Фото: Официальный портал мэра Москвы/mos.ru
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Первые умные полки, при помощи которых можно будет возвращать книги без библиотекаря и читательского билета, начнут устанавливать в московских библиотеках в 2020 году. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии 19 августа.

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По словам куратора IT-проектов в сфере культуры столичного департамента информационных технологий Сергея Шакрыла, «умная полка — это следующая ступень цифрового развития городских библиотек». Эти устройства позволят самостоятельно брать и возвращать книги без читательского билета.

Умная полка устроена так, что, если поставить на нее издания, на которых установлена система автоматической радиочастотной идентификации (RFID-метки), они автоматически зафиксируются в ней.

Первую такую полку установят в Центральной библиотеке № 197 имени А.А. Ахматовой в начале 2019 года. На ней разместят около 400 книг разных авторов, а пользоваться ею смогут посетители с электронной картой читателя, пишет RNS.

Шакрыл указал на то, что планируется также установить автоматические постаматы с книгами в самых посещаемых местах столицы, в частности, в вестибюлях метро. Емкость устройства составляет до 700 изданий, пишет «Москва 24».

В настоящее время в автоматизированную библиотечную информационную систему столицы внесены данные более чем о 900 тыс. уникальных книг, представленных в 5 млн экземпляров. С начала года читателям выдано порядка 2 млн изданий. Благодаря этой системе стало возможным анализировать литературные вкусы жителей Москвы и пополнять книжные фонды, опираясь на эти данные.

24 мая сообщалось, что названы самые популярные книги среди посетителей библиоточки в павильоне МЦД. Чаще всего читатели выбирали книги Джоан Роулинг, Иосифа Бродского и Ю Несбе.

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