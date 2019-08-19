Огромный аллигатор на дороге во Флориде попал на видео

Огромный аллигатор заблокировал движение на дороге в американском штате Флорида в попытках ее пересечь. Об этом в воскресенье, 18 августа, пишет британский таблоид Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Пинеллас-Парк. На кадрах, опубликованных телеканалом РЕН ТВ, видно, как трехметровая рептилия пытается перейти дорогу.

«Я испугался до смерти, когда увидел, что он [аллигатор] ползет к моей машине, когда я остановился у светофора», — рассказал местный житель Роджер Лайт, который снял происходящее на видео.

Как отмечается, вскоре приехали экстренные службы, которые поймали пресмыкающееся, чтобы отправить его в естественную среду обитания.

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