Продюсер «Ласкового мая» попросил у Зеленского разрешения на въезд в страну

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обратился с просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому разрешить посетить Украину. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

По словам Разина, он хочет навестить находящуюся в больнице солистку группы «Фристайл» Нину Кирсо. Она находится в коме в одной из больниц Полтавы.

«Меня не пускают на Украину по указанию бывшего президента Украины, — пояснил продюсер. — Володя, она лежит в коме, но она всё слышит, она всё чувствует. Поэтому я должен обязательно приехать и проведать Нину».

В июле Разин заявил, что группа «Ласковый май» больше не будет приезжать с концертами в Грузию из-за скандальных высказываний ведущего журналиста телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.