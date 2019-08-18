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Россиян могут начать предупреждать об ограничении выезда из страны за долги

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Правительство внесло в Госдуму поправки к закону «Об исполнительном производстве». Если они будут приняты, с 2020 года приставы получат возможность извещать должников об ограничении выезда за рубеж с помощью СМС.

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Также извещение можно будет получить через личный кабинет на портале госуслуг, передает ТАСС.

Организациям и индивидуальным предпринимателям извещения также могут приходить на адреса электронной почты, указанные в Едином госреестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).

1 августа Федеральная служба судебных приставов сообщила, что около 3,6 млн человек имеют ограничение на выезд за пределы России в связи с долгами. Сумма общей задолженности — 1,47 трлн рублей.

Самыми злостными неплательщиками оказались должники банков (40% от всех невыездных должников), должники по алиментам (20%), а также те, кто не заплатил налоги или штрафы ГИБДД (10%).

По закону выезд за пределы России может быть ограничен для тех, чьи задолженности превышают 10 тыс. рублей или 30 тыс. рублей в зависимости от характера долга. В октябре 2018 года группа депутатов Госдумы предложила удвоить пороговую сумму для некоторых случаев. В пояснительной записке к законопроекту указывается, что инициативы не затрагивают сумму долга по алиментам, возмещению вреда здоровью, имущественного ущерба и морального вреда.

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