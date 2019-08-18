Чемпионат по «смертельным» прыжкам в воду прошел в Норвегии

В Норвегии прошел чемпионат по «смертельным» прыжками в воду. Цель — прыгнут так, чтобы это выглядело максимально травмоопасно.

Этот вид спорта пока не имеет официального статуса в самой Норвегии, тем не менее, чемпионат проводят с 2008 года и у него много последователей.