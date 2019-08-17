Полет на фестивале «Небо России» отменили в Рязани из-за погоды

Утренний спортивный полет в рамках фестиваля «Небо России» в Рязани, который должен был пройти в субботу, 17 августа, был отменен из-за плохой погоды. Об этом сообщается в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

«Такой плохой погоды никогда не было за всё время проведения», — отметили организаторы «Неба России», передает РИА «7 новостей». Вечером в субботу, 17 августа, в Рязанском кремле запланировано свечение аэростатов. Пока этот пункт программы под вопросом.

В начале августа в Рязани впервые состоялся праздник прикладного творчества «Шили-были». Сначала в сквере Петрова организовали выставки одеял «На воле». Работы созданы в разных техниках: вязаные с объемной вышивкой, кружевные, сшитые из лоскутков ткани. Участников фестиваля угощали горячим чаем и выпечкой.