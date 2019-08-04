Первый фестиваль прикладного творчества «Шили-были» прошел в Рязани

В субботу, 3 августа, в Рязани впервые состоялся праздник прикладного творчества «Шили-были». Сначала в сквере Петрова организовали выставки одеял «На воле». Работы созданы в разных техниках: вязаные с объемной вышивкой, кружевные, сшитые из лоскутков ткани.

Участников фестиваля угощали горячим чаем и выпечкой, передает РИА «7 новостей». На конкурсе народной фотографии устроили под открытым небом фотогалерею из ярких летних работ.

Затем прошел мастер-класс в музее лоскутного шитья. Любой желающий мог попробовать сотворить своими руками оригинальную салфетку или платок в технике верховой набойки.