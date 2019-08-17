Наташа Королева рассказала о готовности стать бабушкой

Сын певицы Наташи Королевой и шоумена Сергея Глушко (более известного под псевдонимом Тарзан) рассказал журналу «СтарХит», что состоит в отношениях с моделью Марией Слугиной. Артистка подтвердила — 17-летний Архип познакомил 23-летнюю спутницу с своими родителями, которые уже готовы нянчить внуков.

«В теории готовы с Сережей стать дедушкой и бабушкой. Правда, торопиться не стоит. Лишний раз беседы провели, хоть он и говорит: «Я все знаю!», — рассказала исполнительница изданию.

Сам же Архип в своем Instagram-аккаунте опубликовал в Stories фотографию со стикером беременной женщины и подписью «Ждите эксклюзивчик». Известно, что сейчас Слугина проходит лечение в Центральной клинической больнице.

По словам Глушко, избранница его сына была участницей скандального телепроекта «Дом-2», однако их с Королевой это не смущает — после общения с Марией супруги поняли, что «тревожится незачем», так как у девушки «правильные жизненные принципы».

Ранее в мае 46-летняя певица опубликовала в Instagram ролик, на котором станцевала в откровенном наряде в честь своего Дня рождения. На ролике артистка предстала в розовом парике и ярко-желтом жакете.