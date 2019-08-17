Прямой эфир

Наташа Королева рассказала о готовности стать бабушкой

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сын певицы Наташи Королевой и шоумена Сергея Глушко (более известного под псевдонимом Тарзан) рассказал журналу «СтарХит», что состоит в отношениях с моделью Марией Слугиной. Артистка подтвердила — 17-летний Архип познакомил 23-летнюю спутницу с своими родителями, которые уже готовы нянчить внуков.

«В теории готовы с Сережей стать дедушкой и бабушкой. Правда, торопиться не стоит. Лишний раз беседы провели, хоть он и говорит: «Я все знаю!», — рассказала исполнительница изданию.

Сам же Архип в своем Instagram-аккаунте опубликовал в Stories фотографию со стикером беременной женщины и подписью «Ждите эксклюзивчик». Известно, что сейчас Слугина проходит лечение в Центральной клинической больнице.

По словам Глушко, избранница его сына была участницей скандального телепроекта «Дом-2», однако их с Королевой это не смущает — после общения с Марией супруги поняли, что «тревожится незачем», так как у девушки «правильные жизненные принципы».

Ранее в мае 46-летняя певица опубликовала в Instagram ролик, на котором станцевала в откровенном наряде в честь своего Дня рождения. На ролике артистка предстала в розовом парике и ярко-желтом жакете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Наташа Королева объяснила успех Зеленского на выборах
Кристина Агилера перевыпустит свой первый альбом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019