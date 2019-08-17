Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России

Размещение американских войск в Польше заставит Россию «подумать дважды», если она вдруг захочет проводить агрессивную политику и нарушать международное право, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

Министр выразил надежду, что ходе визита в Варшаву американского президента Дональда Трампа будут конкретизированы планы по переброске военнослужащих с запада на восток Европы, сообщила в четверг, 15 августа, телекомпания Polsat.

В начале августа посол США в Берлине Ричард Гренелл пригрозил Германии выводом американских войск с ее территории из-за нежелания канцлера Ангелы Меркель повышать военные расходы в рамках НАТО до 2% ВВП.

Не исключал уменьшения контингента в Германии и сам Трамп. При этом обсуждалась возможность наращивания числа военных в Польше до 5,5 тыс. с текущих 4,5 тыс.

В ФРГ в настоящее время находятся 35 тыс. американских солдат и 17 тыс. гражданских лиц, работающих в армии.

10 августа на угрозы Вашингтона вывести военных ответили немецкие политики.