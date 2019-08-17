«Свобода творчества»: в Германии хор мальчиков обвинили в дискриминации

Жительница Берлина подала иск в административный суд на Государственный кафедральный хор мальчиков, из-за того что там отказались принять ее 9-летнюю дочь.

По словам истицы, ее дочь раньше пела в разных хорах и захотела поступить в хор мальчиков в ноябре 2018 года, но в приеме ей отказали. Женщина считает, что хор в данном случае проявил недопустимую дискриминацию и нарушил права ее дочери на равные возможности.

В хоре заявили, что отказ принять девочку связан не с ее половой принадлежностью, а с несоответствием ее голоса звучанию хора мальчиков. Также приемная комиссия усомнилась в мотивации ребенка учиться. Административный суд вынес решение в пользу руководства хора, сочтя недопуск обоснованным.

Государственный кафедральный хор является одним из старейших музыкальных учреждений Берлина, и за 554 года его существования туда принимали только мальчиков.