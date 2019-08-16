Латышским детсадовцам не дадут говорить по-русски
Власти Латвии начали новый этап в борьбе против собственного населения. В стране, где 60% жителей говорят на русском, запретили использование языка в детсадах. Норма принятая еще в 2018 году, в силу вступает с 1 сентября 2019-го.
Теперь все игры с ребенком старше 5 лет должны вестись только на латышском.
Подробнее — в сюжете «Известий».
Власти Латвии начали новый этап в борьбе против собственного населения. В стране, где 60% жителей говорят на русском, запретили использование языка в детсадах. Норма принятая еще в 2018 году, в силу вступает с 1 сентября 2019-го.
Теперь все игры с ребенком старше 5 лет должны вестись только на латышском.
Подробнее — в сюжете «Известий».