Латышским детсадовцам не дадут говорить по-русски

Власти Латвии начали новый этап в борьбе против собственного населения. В стране, где 60% жителей говорят на русском, запретили использование языка в детсадах. Норма принятая еще в 2018 году, в силу вступает с 1 сентября 2019-го.

Теперь все игры с ребенком старше 5 лет должны вестись только на латышском.

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