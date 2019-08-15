Депутат заявил о признании «Яндексом» несовершенства алгоритма вывода новостей в топ

Первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев заявил, что гендиректор «Яндекса» Елена Бунина признала небезупречность применяемого агрегатором алгоритм выстраивания рейтинга новостей.

Ранее 15 августа парламентарий в телефонном разговоре обсудил с Буниной проблему появления в топах новостей, которые не соответствуют действительности.

По словам Шхагошева, в ходе беседы он предложил «пересмотреть алгоритм подбора новостей, которые оказываются в топе», чтобы люди, читающие новости на «Яндексе», не получали недостоверную информацию, передает ТАСС.

«Елена Игоревна (Бунина. — Ред.) признала, что система небезупречна и множество кричащих желтых заголовков, выдаваемых журналистами, способны влиять на автоматический выбор», — сказал депутат.

Поводом для разговора послужили распространенные накануне публикации о якобы имеющемся намерении Госдумы «запретить эксплуатацию старых автомобилей» со ссылкой на разосланные в министерства и ведомства письма депутата Альфии Когогиной. Информация была опровергнута, в том числе и самой Когогиной. Однако новостные агрегаторы продолжали выводить в топы заголовки о «запрете старых машин».

В июле пять российских компаний высказали претензии к поисковику «Яндекс» за то, что, по их мнению, он ограничивает доступ к их сервисам. В компаниях заявили, что «Яндекс» при выдаче результатов запросов отдает приоритет связанным с ним сервисам.