Копнуть в историю: археологи нашли в Кремле здание XVI века и следы пожаров

15 августа в России отмечают День археолога. В этом году в свой профессиональный праздник археологи обнаружили в Большом Кремлевском сквере на глубине 2 м здание приказов XVII века и предметы чиновничьего быта. Раскопки планируется продолжить до уровня раннего железного века. Для этого придется прокопать еще около 1,5 м. Находки российских археологов в Кремле — в фотогалерее «Известий»