Копнуть в историю: археологи нашли в Кремле здание XVI века и следы пожаров

15 августа в России отмечают День археолога. В этом году в свой профессиональный праздник археологи обнаружили в Большом Кремлевском сквере на глубине 2 м здание приказов XVII века и предметы чиновничьего быта. Раскопки планируется продолжить до уровня раннего железного века. Для этого придется прокопать еще около 1,5 м. Находки российских археологов в Кремле — в фотогалерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Ученые рассчитывают дойти до уровня раннего железного века к концу следующего сезона в 2020 году. Об этом журналистам рассказал вице-президент Института археологии Российской академии наук, директор Института археологии РАН Николай Макаров
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Важной находкой последних двух месяцев стало здание приказов XVII века. По предварительным расчетам, его высота составляла около 2 м и оно имело толстые белые стены
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Монументальная каменная постройка предположительно является зданием приказов, которое было построено в 1675–1683 годах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Внутри были обнаружены разнообразные предметы чиновничьего быта: канцелярские товары, именная посуда, подвесная керамическая чернильница и обломок кувшина
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Помимо этого, было найдено около 50 монет, которые чеканились еще при царе Михаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Обнаруженное строение было двухэтажным: на верхнем этаже располагались канцелярии, где служили чиновники
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Возле Соборной площади в Кремле археологам удалось найти следы больших пожаров. Ученые не исключают, что это могут быть следы набега на Москву крымского хана Девлет-Гирея. Он захватил и поджег город в XVI веке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Во время раскопок были обнаружены огромные завалы угля, которые остались от сгоревших строений, остатки сгоревших конструкций
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Исследовать добытые материалы будут ученые из различных областей науки. Им предстоит сделать выводы о быте чиновников XVI–XVII столетий
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Раскопки в Большом Кремлевском сквере начались в мае нынешнего года. Это первый исследовательский проект в этом месте, не связанный с реставрацией или благоустройством
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Раскопки проходят в открытом режиме. Благодаря стационарному навесу проводить работы можно при различных погодных условиях. В этом сезоне раскопки продлятся до сентября
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Цель работ — изучить более ранние отложения Московского Кремля, в том числе домонгольского времени и раннего железного века. К тому же благодаря найденным останкам животных исследователи смогут сделать выводы о рационе людей, живших в те времена
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