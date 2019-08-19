Сегодня мир отмечает День фотографии. И это повод поразмышлять о том, как изменилось фотоискусство за свою историю и какую роль оно играет в современном мире.

Есть техническое приспособление — камера. И оно объективно фиксирует реальность. Но камера управляется человеком, а человеческий глаз всегда уникален. Поэтому один и тот же объект или ситуацию разные фотографы снимают по-разному. И то, как они понимают мир, как его чувствуют, и будет отражаться на фотографии.

Порой эта индивидуальность взгляда возводится в абсолют. Многие художники — например, Андреас Гурски, Синди Шерман, Вольфганг Тильманс, Томас Руфф, Джефф Уолл и другие (мы неоднократно выставляли их работы в МАММ) — уходят от принципов спонтанности и достоверности, включают фотографию в диалог с другими формами визуального искусства — живописью, скульптурой, кинематографом, — свободно используют наработанные историей искусств методы преображения реальности и развивают их с учетом возможностей, предоставляемых новыми технологиями.

Мы снова и снова задаем вопрос о самой природе этого сравнительно нового медиа. Сегодня никому не надо доказывать, что фотография — искусство (о чем заявлял еще Александр Родченко). Но изменилась ли ее роль с 1839 года? Конечно. Сегодня это еще и образ жизни, которую мы проживаем сегодня часто не столько ради самого момента бытия, сколько ради селфи и счетчика лайков в Instagram.

Это не значит, что весь тот бесконечный поток картинок, создаваемых обладателями смартфонов, войдет в историю (хотя в том же Instagram встречаются прекрасные кадры). Как говорится, много званых, мало избранных. И всегда будет мало тех, кто своими работами создаст образ мира, который станет интересен нашим детям и детям наших детей.

У Ильи Кабакова есть программная статья 1983 года «В будущее возьмут не всех» (так же называлась и ретроспектива Ильи и Эмилии Кабаковых, которая с огромным успехом прошла в Tate Modern, Эрмитаже и Третьяковке). Этот тезис по сей день справедлив: в будущее действительно возьмут не всех. Как и любое искусство, фотография — телескоп, направленный в будущее. Это всегда отражение реальности, документ, но в нем сформулирован месседж, послание человечеству. Поэтому из огромного потока информации, который появляется ежедневно, останется лишь то, что станет взглядом в это будущее.

У Родченко есть понятие «опыты для будущего». Он исследовал реальность, снимал мир, его окружающий, с точки зрения будущего. Разработанная им диагональная композиция, задающая вектор движения, или крупный ракурс, героизирующий объект съемки, стали основой авангардной эстетики в России и во всем мире. Поэтому он и называется «авангард» — «идущий впереди». Сегодня нам по-прежнему важен прежде всего взгляд фотографа и те задачи, которые он ставит перед своим проектом. И, в конце концов, то, что часто не поддается описанию, — магия таланта.

Конечно, перед кураторами и музеями это ставит непростой вопрос. Какой проект содержит это послание человечеству, взгляд в будущее? И что сегодня волнует нас больше всего? Подобные вопросы мы постоянно ставим перед собой. Раньше выбор было сделать проще, потому что сама технология получения фотоснимков была, наоборот, куда сложнее.

Фотограф делал несколько кадров и только один из них печатал. Ему приходилось использовать дорогостоящие материалы, делать проявку — в общем, это был трудоемкий профессиональный процесс. Сегодня, с появлением быстродействующих цифровых устройств, фотографы делают десятки, сотни кадров, а иногда и тысячи. И когда из этих тысяч надо сделать выбор, именно это и оказывается самым сложным. Но и зрителю бывает непросто выбрать, что смотреть, что заслуживает пристального внимания. Поэтому мы всегда стремимся представить самые яркие и в то же время разнообразные явления из мира фотографии.

Так, в сентябре в Мультимедиа Арт Музее открывается выставка короля мировой балетной фотографии Сержа Лидо. Уехавший в 1924 году из Советской России во Францию, он создал уникальную фотохронику артистической жизни Парижа и запечатлел всех звезд балета, продолжавших великую традицию Дягилевских сезонов в Париже, Монако, Лондоне, Нью-Йорке… В его объектив попадали Ролан Пети, Серж Лифарь, брат и сестра Нижинские, Нуриев, Туманова, Плисецкая и другие. Кроме плеяды блистательных танцовщиков на выставке Сержа Лидо можно увидеть весь цвет культурной элиты середины века: Жана Кокто, Пабло Пикассо, Игоря Стравинского, Франсиса Пуленка, Брижит Бардо, Эдит Пиаф, Анну Маньяни, Марчелло Мастроянни и многих других.

Ну а тех, кто интересуется историей советской фотографии, обрадует выставка Евгения Умнова «Новые поступления в коллекцию МАММ». Знаменитый советский фотограф, 25 лет проработавший фотокором в «Огоньке», наиболее прославился как балетный фотограф, снимавший сцену и закулисье Большого театра. Его руке принадлежат знаменитые снимки важнейших культурных событий в СССР и их героев: Майи Плисецкой, Галины Вишневской, Никиты Хрущева, Фиделя Кастро, Ричарда Никсона и Марлен Дитрих в СССР, Леонида Утесова, Юрия Никулина, Андрея Тарковского и многих других.

Фотография всегда, как любое искусство, связана с предельно личным восприятием мира, это способ жизни и захватывающие личные истории. Но если проект делает действительно большой художник, то его личный взгляд интересен не только ему — он затрагивает общее для нас всех. И тогда фотография оказывается самым универсальным искусством, говорящим со зрителем напрямую и превращающимся для него в тот самый «телескоп», куда может заглянуть каждый.

Автор — директор-основатель Мультимедиа Арт Музея

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