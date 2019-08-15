Водяного оленя впервые обнаружили в Приморском крае

Фотоловушка зафиксировала появление водяного оленя на территории нацпарка «Земля леопарда» в Приморском крае. Вид является новым для России.

Животное было замечено на южном участке национального парка. Ранее водяного оленя не наблюдали ни в России, ни в границах бывшего СССР. Об этом сообщает ИА PrimaMedia. Этот вид станет 327-м в общем списке фауны млекопитающих в стране.

Ранее специалисты уточняли, что животное обитает в Южной Корее. Водяной олень напоминает косулю, но у самцов имеются длинные клыки. Предполагается, что вид естественно расселяется на север за пределы своего исторического ареала. Животных замечали на дорогах после перехода через реку Темен из КНДР в КНР.

По данным пограничников, необычного оленя, которого еще называли болотной кабаргой, начали замечать на юге Хасанского района в 2015 году. Тогда не предполагалось, что это новый для России вид. Теперь ученые намерены изучить повадки животных, места распространения и оценить численность водяных оленей, а также их взаимодействие с пятнистыми оленями.