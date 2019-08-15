Приказ Минобрнауки не повлияет на международную деятельность РАН

Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что приказ Министерства науки и высшего образования России, регламентирующий организацию контактов с иностранными учеными, не повлияет на развитие международного сотрудничества РАН.

«Этот приказ с рекомендациями Минобрнауки никак не повлияет на развитие контактов с зарубежными учеными и в целом на международное сотрудничество РАН. Мы как работали, так и будем работать, выстраивая рабочие взаимоотношения с иностранными коллегами», — сообщил Сергеев ТАСС 15 июля.

Он пояснил, что инструкция касается институтов, занятых закрытыми работами, и подобные правила действуют в течение нескольких последних лет. По словам Сергеева, Минобрнауки просто привело свою нормативную базу в соответствие требованиям.

«В самом приказе написано так, что воспринимается как рекомендация в отношении вообще всех организаций, поэтому ученые и примерили на себя. Но ведь в большей части институтов и вузов закрытые работы не ведутся», — добавил глава РАН и отметил, что приказ стоило бы уточнить.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле поинтересуются у Минобрнауки деталями нового приказа.

13 августа газета «Троицкий вариант» опубликовала открытое письмо доктора технических наук, профессора, члена совета Общества научных работников и заведующего лабораторией Института проблем машиноведения Российской академии наук Александра Фрадкова. В нем содержатся сканы нового приказа Минобрнауки, согласно которому на встрече с иностранными коллегами должно быть как минимум двое российских ученых. Кроме того, о таких встречах они за пять дней обязаны уведомить ведомство, предварительно предоставив список участников.

После каждой встречи российские ученые должны будут предоставлять отчет, в котором будет содержаться описание разговора и сканы паспортов участников беседы.

Однако после этого в Минобрнауки заявили, что приказ носит рекомендательных характер и разработан исключительно для учета международных связей.