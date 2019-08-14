Мастер из Перми отправил Леди Гаге серьги-обереги

Мастер из Перми Александр Дьяков отправил почтой певице Леди Гаге серьги с уральскими камнями собственного изготовления, которые должны защитить ее от негатива и доказать, что русскоязычные пользователи Instagram поддерживают ее. Об этом в среду, 14 августа, сообщает «РИА Новости».

Дяков подчеркнул, что изделия содержат жадеит, который, кроме защиты от негатива, сулит успех в делах, является талисманом мирных отношений в семье и с друзьями.

«Флешмоб «кинь камень за Ирину Шейк», на мой взгляд, зашел уже далеко и принял какой-то смешанный вид гнева и сарказма. Хотелось бы, чтобы Леди Гага не думала, что в России все настроены против нее», — отметил мастер.

Он выразил надежду, что серьги не потеряются по пути в Нью-Йорк, и Гага, получив подарок, опубликует его фотографию в соцсетях в знак того, что не обижена на русских пользователей Сети.

В июле русскоязычные пользователи Instagram начали активно писать комментарии под фотографиями на странице Леди Гаги после слухов о том, что ради нее Брэдли Купер разошелся со своей женой — российской моделью Ириной Шейк. Люди просили вернуть Купера в семью, а вместо него выбрать актера Алексея Панина или стилиста Сергея Зверева.

Спустя время оскорбления сменились на шутки, рекламу и обсуждение бытовых тем. Пользователи делились рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации. Кроме того, многие в комментариях пытались познакомиться, предложить свои услуги, продать что-то или просто предупреждали о плохой погоде или пробках.