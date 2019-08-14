В Черногории запретили курить в ресторанах и кафе

В Черногории с 14 августа вступил силу закон, запрещающий курение в закрытых общественных помещениях, включая рестораны и кафе. Об этом сообщило национальное телевидение RTCG.

Теперь местным жителям и туристам запрещено курить в закрытых рабочих и общественных помещениях, в кафе, барах и ресторанах. Закон также отменяет все прежние нормы, позволявшие выделить часть зала ресторана для курящих за дополнительную пошлину. Допускается курение в специально отведенной комнате, полностью изолированной от главного помещения. Она не должна быть менее 10 кв. м и не может превышать 20% от общей площади помещения. Кроме того, курилка не должна быть проходной.

Закон о запрете курения приняли в парламенте Черногории 31 июля из-за роста раковых заболеваний, вызываемых этой привычкой. Согласно тексту документа, нарушителям грозит штраф до €20 тыс.

По словам министра здравоохранения страны Кенана Храповича, в стране с населением 622 тыс. человек каждый год раком легких заболевают 400 человек, а лечение одного такого пациента обходится стране в €70 тыс., пишет сайт kp.ru. Некоторые эксперты с сомнением отнеслись к закону, указав на то, что запрет на курение будет практически невозможно проконтролировать, также он нанесет ущерб ресторанному бизнесу.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Черногория является одним из лидеров по курению в мире. В 2017 году страна стала первой в Европе по проценту курящего взрослого населения — 38%, обогнав Грецию, Россию и Сербию.

Ранее 14 августа сообщалось, что ученые назвали продукты, способные защитить курильщиков от рака. В их числе черника, яблоки и брокколи.