Прямой эфир

В Черногории запретили курить в ресторанах и кафе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Черногории с 14 августа вступил силу закон, запрещающий курение в закрытых общественных помещениях, включая рестораны и кафе. Об этом сообщило национальное телевидение RTCG.

В неоплатном дыму: в курилки аэропортов предложили пускать за деньги
Депутаты готовят поправки ко второму чтению законопроекта о возвращении спецкомнат в воздушные гавани

Теперь местным жителям и туристам запрещено курить в закрытых рабочих и общественных помещениях, в кафе, барах и ресторанах. Закон также отменяет все прежние нормы, позволявшие выделить часть зала ресторана для курящих за дополнительную пошлину. Допускается курение в специально отведенной комнате, полностью изолированной от главного помещения. Она не должна быть менее 10 кв. м и не может превышать 20% от общей площади помещения. Кроме того, курилка не должна быть проходной.

Закон о запрете курения приняли в парламенте Черногории 31 июля из-за роста раковых заболеваний, вызываемых этой привычкой. Согласно тексту документа, нарушителям грозит штраф до €20 тыс.

По словам министра здравоохранения страны Кенана Храповича, в стране с населением 622 тыс. человек каждый год раком легких заболевают 400 человек, а лечение одного такого пациента обходится стране в €70 тыс., пишет сайт kp.ru. Некоторые эксперты с сомнением отнеслись к закону, указав на то, что запрет на курение будет практически невозможно проконтролировать, также он нанесет ущерб ресторанному бизнесу.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Черногория является одним из лидеров по курению в мире. В 2017 году страна стала первой в Европе по проценту курящего взрослого населения — 38%, обогнав Грецию, Россию и Сербию.

Ранее 14 августа сообщалось, что ученые назвали продукты, способные защитить курильщиков от рака. В их числе черника, яблоки и брокколи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минздрав отказался от цели снизить число курильщиков к 2035 году до 5%
В Белоруссии вступил в силу антитабачный декрет

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017