Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила свое намерение уйти из политики после 2021 года. По ее словам, после грядущих выборов в бундестаг заниматься активной политической деятельностью она уже не будет.

На вопрос о планах после ухода с поста Меркель ответила, что хотела бы отдохнуть.