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СМИ назвали сроки освобождения иранского танкера в Гибралтаре

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Фото: REUTERS/Jon Nazca
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Власти Гибралтара (заморская территория Великобритании) освободят задержанный в начале июля танкер Grace 1 к вечеру вторника, 13 августа. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на собственные источники в правительственных кругах.

Собеседник агентства назвал задержание танкера Grace 1 «законным». Он добавил, что Гибралтар «продолжает стремиться к деэскалации проблем, возникших после задержания».

Представитель властей отметил, что действующее постановление о задержании судна истекает вечером 17 августа.

Супертанкер Grace 1 под флагом Панамы был задержан властями Гибралтара при поддержке британских ВМС в четверг, 4 июля, по подозрению в доставке сырья в Сирию в нарушение санкций ЕС. На борту судна находятся 28 членов экипажа, среди которых граждане Индии, Пакистана и Украины.

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