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Украина объявила российского дипломата персоной нон грата

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Фото: РИА Новости
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Служба безопасности Украины (СБУ) объявила сотрудника генконсульства России во Львове персоной нон грата в стране. По данным службы, дипломат уже покинул республику.

Как сообщили в СБУ, дипломат, имя которого не называется, получал от местного жителя, завербованного в 2014 году, некие сведения, передает «РИА Новости». Гражданин Украины стал фигурантом дела о госизмене. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Весной 2019 года экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров признался в работе на Россию. В ведомстве подтвердили, что он работал на СБУ, и заявили, что Прозоров «пропил офицерскую честь», обвинив его в «торговле совестью».

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