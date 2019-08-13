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Футболист Икарди договорился о контракте с «Ювентусом»

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Аргентинский нападающий итальянского ФК «Интер» Мауро Икарди согласовал контракт с туринским «Ювентусом». Об этом в своем Twitter рассказал журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

По данным издания, 26-летний игрок подпишет контракт с туринцами на пять лет. Согласно документу, зарплата форварда составит €8 млн. Также предусмотрены бонусы за личные достижения. Как отмечает «Спорт-Экспресс», интерес к игроку также проявляли ФК «Монако» и «Наполи», однако сам он желает продолжить карьеру в Турине.

В минувшем сезоне Икарди сыграл в 37 матчах за «Интер», в которых забил 17 мячей и сделал пять голевых передач, пишет RT. Нынешний контракт форварда с командой действует до 30 июня 2021 года. Эксперты оценивают аргентинца в €80 млн.

Как пишет ТАСС, Икарди может покинуть «Интер» летом, поскольку не входит в планы главного тренера клуба Антонио Конте. Также отношения аргентинца с руководством сильно испортились после того, как его лишили капитанской повязки в прошлом сезоне. По данным REGNUM, переход Икарди в «Ювентус» может произойти после того, как туринский клуб продаст форвардов Пауло Дибалу и Марио Манджукича.

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