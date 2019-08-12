Сквер с соснами высадят возле аэропорта Омска

Возле омского аэропорта создадут не только экологическую зону с соснами и елями. Места хватит и на парковку.

Мэр города Оксана Фадина посетила бывший пустырь слева от аэровокзала, где она в конце 2018 года поручила создать сквер площадью 2,3 тыс. кв. м. «Город получит еще одну благоустроенную зеленую территорию, которой смогут воспользоваться не только пассажиры аэропорта, но и жители Авиагородка», — отметила Фадина.

По ее словам, на организованной здесь же парковке местные жители смогут оставлять свои автомобили на время поездки, передает ИА «ОМСКРЕГИОН». Темпами работ в будущем сквере глава города осталась довольна.

В 2018 году состоялся конкурс «Великие имена России» по выбору имен выдающихся соотечественников для крупных аэропортов. Жители Омска проголосовали за Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Дмитрия Карбышева.