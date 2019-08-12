Фармацевтический завод построят во Владивостоке

Резидент Свободного порта планирует совместно с партнерами из Индии построить фармацевтический завод во Владивостоке. Развитие деловых связей в сфере медицины обсудили в понедельник, 12 августа, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

«Обсуждалась возможность создания R&D центров по разработке новых лекарственных препаратов и биологически активных веществ. Перспективными, на мой взгляд, является проведение совместных исследований на базе научных институтов Дальнего Востока», — отметила директор по проектам в области медицины АНО АПИ Эльвира Нургалиева. По ее словам, агентство готово поддерживать и проекты, которые направлены на повышение качества медицинского обслуживания граждан.

В этом году Индия станет страной – гостем пятого Восточного экономического форума, а ее премьер-министр Нарендра Моди приглашен в качестве главного гостя.

Объем российского фармрынка в январе–мае 2019 года составил 2,1 млрд упаковок лекарств на сумму 415 млрд рублей, указано в отчете DSM Group. Если сравнивать с ситуацией годом ранее, продажи в натуральном выражении сократились на 3,7%. Снижение произошло впервые с 2015 года. Падение рынка связано с тем, что граждане стали экономить на лекарствах, уверены аналитики.

К 2023 году в России может быть запущена система полного или частичного государственного возмещения затрат, которые несут больные при покупке лекарств, заявила ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова.